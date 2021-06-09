Хельсинки, , 13:29 — REGNUM Компания Pfizer расширяет исследования вакцины от COVID-19 на детях в возрасте от шести месяцев. Вакцина будет протестирована на 4 500 детей в Финляндии, Польше, Испании и США. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Пока применение вакцины Pfizer на детях до 12 лет одобрено только в экстренных случаях в США и ЕС. Детям вводят такой же объем препарата, что и взрослым — 30 микрограмм.

В рамках расширенного исследования дети в возрасте от 5 до 11 лет получат 10 микрограммов препарата, а дети в возрасте от шести месяцев до 5 лет — 3 микрограмма.

После испытаний Pfizer надеется, что сможет подать заявку на экстренное применение вакцины на детях в возрасте от 5 до 11 лет в сентябре и для детей младшего возраста в октябре или ноябре.