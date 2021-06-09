София, , 12:35 — REGNUM В ходе поисковой операции в Болгарии был обнаружен спасательный жилет пилота истребителя болгарских ВВС, который ранее пропал с радаров в ходе выполнения тренировочного задания. Об этом 9 июня сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Также уточняется, что несмотря на то, что спасательный жилет летчика был найден, поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, который выполнял тренировочный полет в рамках учений «Шабла 21», разбился в Черном море.