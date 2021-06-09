Москва, , 12:30 — REGNUM За первые пять месяцев 2021 года выручка наиболее пострадавших во время пандемии коронавирусной инфекции отраслей достигла 1,622 трлн рублей. Об этом 9 июня сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

В мае, как отметил заместитель мэра, оборот оказался на 43% выше январского показателя.

«Оборот наиболее пострадавших во время пандемии отраслей по данным контрольно-кассовой техники — важный маркер темпов и уровня восстановления московской экономики. По сравнению с январем-маем прошлого года выручка этих отраслей возросла на 51,7%», — сказал Ефимов.

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Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что оборот сферы развлечений по сравнению с тем же периодом 2020 года прибавил 52,4%, выручка сферы бытовых услуг — на 47,6%, предприятий общепита — на 46,6%, гостиниц и турагентств — на 28,7%.