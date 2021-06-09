Воронеж, , 12:30 — REGNUM Трёх щенков американской норки нашли рыбаки на берегу Дона в Павловском районе Воронежской области. Мать щенков погибла. В настоящее время детёныши переданы специалистам-ветеринарам, которые будут их выхаживать.

«Малышам норки сейчас около двух недель. Они уже немного обросли шерсткой, но глаза и ушки еще закрыты. К 25-му дню ушки у них откроются. Когда привезли их в лечебницу, детеныши были слабенькими, озябшими и очень голодными. Мы соорудили для них теплое гнездо с грелкой, начали выпаивать молоком из шприца», — рассказала РИА «Воронеж» ведущий ветврач городской ветлечебницы Павловска Ирина Гомиленко.

Она добавила, что аппетит у щенков нормальный, их кормят каждые четыре часа.

Американская норка появилась в России в 1920-х годах, животных завезли из Германии для разведения на зверофермах.