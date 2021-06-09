Стокгольм, , 12:43 — REGNUM По данным нового опроса социологической службы Novus, только каждый четвертый житель Швеции считает, что правительство уделяло достаточное внимание вопросам здравоохранения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Во время пандемии именно региональные власти в Швеции несли основную ответственность за оказание помощи, что привело к неравному доступу к системе здравоохранения по всей стране.

На вопрос, должно ли государство или региональные власти нести ответственность за медицинское обслуживание в Швеции, 64% респондентов ответили, что именно государство должно отвечать за работу системы здравоохранения.

В опросе Novus, проведенном в период с 8 по 19 апреля, приняли участие 4 483 человека.