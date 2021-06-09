Минск, , 12:29 — REGNUM Официальная Варшава с возмущением отреагировала на восстановление в Белоруссии праздника 17 сентября в память об Освободительном походе Красной Армии в 1939 году, приведшему к воссоединению Западной и Восточной Белоруссии (БССР). Теперь этот праздник будет отмечаться как «День народного единства» — соответствующий указ подписал 7 июня Александр Лукашенко. Причины недовольства нынешнего политического руководства Польши в комментарии ИА REGNUM прояснил белорусский учёный, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

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«Здесь просматривается боязнь современной польской шляхты, современного польского правительства в том, что дело может не закончиться только установлением Дня народного единства 17 сентября, — отметил белорусский учёный. — Они как бы предупреждают нас: включение Белоруссии в состав СССР — это «акт, подрывающий независимость и суверенитет Белоруссии». Вот почему важно понимать, что сегодня, установив 17 сентября день народного единства, мы сделали только первый шаг».

По мнению минского профессора, «подлинную независимость и подлинный суверенитет мы можем отстоять только в рамках Союзного государства». Поэтому, уверен он, реакцию официальной Варшавы возможно принять во внимание, однако не руководствоваться ею.

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«Наша историческая политика должна основываться на союзности — тогда мы действительно гарантируем свой суверенитет и свою независимость. Именно этого сегодня больше всего боятся все западные противники Белоруссии и России, и в первую очередь — польская шляхта. Она исходит из своей исторической политики, основанной на принципе liberumveto — то есть то, что считает истинным польская шляхта, должны и другие считать истинным», — сказал белорусский учёный.

Поэтому возмущение провозглашением в Белоруссии государственного праздника 17 сентября, по мнению Криштаповича, вполне понятно. Однако такая реакция, по его мнению, не должна быть препятствием для завершения союзного строительства и создания полноценного Союзного государства России и Белоруссии.

С созданием такого государства, отметил он, «мы действительно создаём все условия для нашего самостоятельного, независимого развития». Более того, обратил внимание Криштапович: «Договор о создании Союзного государства является открытым и к нему могут присоединяться и другие страны. Следовательно, объективно происходит формирование нового центра силы — вот чего боится Запад и устами МИД Польши выражает эту боязнь».

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