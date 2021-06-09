Тбилиси, , 12:33 — REGNUM В первом квартале 2021 года объём иностранных инвестиций, поступивших в Грузию, составил $125,1 млн, что на 28,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в предварительном отчете Национальной службы статистики (Грузстат), обнародованном 9 июня.

Согласно данным ведомства, больше всего инвестиций в страну поступило из Великобритании — $88,4 млн. Россия по этому показателю находится на втором месте, из неё в Грузию пришло $31,9 млн. Также среди иностранных инвесторов Турция, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Сообщается, что больше всего инвестиций поступило в финансовый сектор — $93,9 млн.

Стоит отметить, что ряд грузинских компаний (Georgia Capital PLC, Bank of Georgia Group и др.) зарегистрированы в Великобритании. Их инвестиции учитываются, как иностранные.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузию приехали блогеры для популяризации туризма