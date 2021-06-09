Киев, , 12:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба офиса главы государства.

Согласно плану визита, Зеленский встретится с боевиками ВСУ в районе проведения карательной операции против жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил Днепропетровскую область, куда он якобы прилетел на обычном рейсовом самолёте.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский прибыл в Днепропетровскую область на рейсовом самолёте