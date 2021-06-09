Киев, 9 июня 2021, 12:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом на подконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сообщила 9 июня пресс-служба офиса главы государства.
Согласно плану визита, Зеленский встретится с боевиками ВСУ в районе проведения карательной операции против жителей региона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины посетил Днепропетровскую область, куда он якобы прилетел на обычном рейсовом самолёте.
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