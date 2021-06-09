Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Утром 9 июня премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посетил студию телеканала SVT и дал интервью политическому обозревателю Матсу Кнутсону. Глава кабинета министров прокомментировал многие вопросы внутренней политики Швеции, в частности — уровень безработицы, установление цен на жилье и, конечно же, приближающуюся избирательную кампанию.

Так, премьер-министр страны еще раз подтвердил, что цель правительства Швеции заключается в достижении самого низкого уровня безработицы в ЕС. Однако конкретной даты, когда безработица в стране сократится, Лёвен назвать не смог

Отмечается, что Лёфвен также не дал четкой информации о том, как он представляет себе формирование правительства после парламентских выборов 2022 года.

«Мы планомерно завершим реализацию Январского соглашения, затем присоединимся к избирательной кампании в качестве самостоятельной партии. В сентябре, когда избиратели выскажут свое мнение, мы узнаем, как будет выглядеть ситуация», — заявил премьер-министр страны.

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