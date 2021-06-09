Москва, , 12:39 — REGNUM Россия рассчитывает на сохранение преемственности в диалоге с Германией после сентябрьских выборов в бундестаг и ухода Ангелы Меркель с поста федерального канцлера. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 9 июня на форуме «Примаковские чтения».

«Мы рассчитываем, что результаты выборов помогут обеспечить преемственность в наших отношениях», — сказал Лавров.

Он добавил, что говорит не только о регулярном диалоге, но и о преемственности, которая вобрала бы в себя уроки последних 16 лет, когда Германией руководила Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября 2021 года. Меркель не раз заявляла, что не будет участвовать в выборах и собирается уйти из политики по окончании срока своих полномочий. Правительством ФРГ она руководит с 2005 года.

Читайте также: Лавров поделился ожиданиями от итогов саммитов G7 и НАТО