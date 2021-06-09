Лондон, , 12:27 — REGNUM Автомобиль принцессы Дианы (1961 — 1997), которым она управляла почти 40 лет назад, выставили на аукционе Reeman Dansie в Великобритании, сообщает The Times.

Отмечается, что автомобиль Ford Escort оценили в £40 тыс. ($56,6 тыс.), это свадебный подарок мужа принцессы принца Чарльза.

Сам по себе автомобиль скромный, но принадлежность его первой владелицы к королевской семье «выводит автомобиль на совершенно другой уровень», отметил представитель Reeman Dansie Льюис Рабетт.

Как сообщало ИА REGNUM, на открывшейся 3 июня в Кенсингтонском дворце выставке представлено свадебное платье принцессы Дианы с тысячами жемчужин, органзой и семиметровым шлейфом.

Платье Дианы, в котором она в июле 1981 года вышла замуж за принца Чарльза, стало центром выставки Royal Style in the Making («В создании королевского стиля»).

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