Стокгольм, , 12:30 — REGNUM Последний опрос общественного мнения, проведенный социологической службой Novus, показывает, что вопросы, связанные с системой здравоохранения Швеции, теряют свое значение для шведских избирателей, что может быть связано со спадом третьей волны пандемии. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Все зависит от пандемии», — прокомментировал результаты опроса политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Как и в предыдущих опросах, здравоохранение по-прежнему стоит на первом месте по важности для шведских избирателей. В опросах, проведенных в феврале и апреле этого года, 66 и 65 процентов респондентов, соответственно, заявили, что здравоохранение является одним из наиболее важных политических вопросов, но теперь эта цифра снизилась до 59%.

«Здравоохранение всегда было важным вопросом для избирателей, но во время пандемии оно стало еще более важным. Теперь, когда многие понимают, что пандемия идет на спад, вполне естественно, что важность вопросов здравоохранения также снижается», — добавил Кнутсон.

В опросе Novus, проведенном в период с 27 мая по 2 июня, приняли участие 1 000 человек.