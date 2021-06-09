Брянск, , 12:29 — REGNUM Виновной в причинении смерти по неосторожности своему подопечному признана 68-летняя жительница Брянска. Престарелый мужчина подавился во время кормления, сообщили ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Женщина с июля 2020 года осуществляла уход на дому за находящимся в беспомощном состоянии мужчиной 1930 года рождения. В октябре 2020 года во время кормления пенсионер не смог проглотить еду, однако сиделка продолжила его кормить. Мужчина задохнулся.

В ходе расследования обвиняемая признала свою вину. С учётом ряда смягчающих обстоятельств суд приговорил её к одному году ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.