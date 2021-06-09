Чита, , 12:24 — REGNUM В Забайкальском крае возводится катастрофически малый объем жилья. Об этом заявил руководитель Корпорации развития региона Антон Тутов. По его словам, чтобы строительная отрасль края получила развитие, подготовлены соответствующие предложения и обозначены проблемы.

«По сведениям минстроя Забайкалья, в крае числится 2 045 помещений в аварийном состоянии общей площадью 87 000 квадратных метров. И это только для переселенцев 2019—2025 года», — отметил Антон Тутов.

По его словам, по показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-сентябрь 2020 года Забайкальский край занимает 75-е место в России среди 85 регионов.

Эксперты считают необходимым развить в крае производство строительных материалов, которые пока завозятся из Бурятии, Иркутской области и других соседних регионов, что существенно повышает итоговую цену жилья.

Корпорация развития Забайкалья начала поиск инвесторов, которые готовы заняться производством кирпича, бетона, арматуры, цемента. Параллельно корпорация подбирает земельные участки для соответствующих предприятий.

Также специалисты считают, что в крае необходимо активизировать строительство недорогого и качественного жилья, которое может быть в дальнейшем приобретено государством для передачи социально незащищенным слоям населения.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы расселить только один аварийный дом, расположенный в микрорайоне Северный Читы, необходимо изыскать порядка 300 миллионов рулей.

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