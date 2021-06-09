Афины , , 12:29 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился 8 июня в Абу-Даби со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном. Об итогах встречи Дендиас кратко сообщил в своем твиттере.

Во время продолжающегося сейчас двухдневного официального визита в ОАЭ, четвертого за время своего пребывания на посту министра иностранных дел, Дендиас заявил, что он и его коллега из ОАЭ подтвердили общее видение мира и стабильности в регионе.

Министры своевременно обсудили вопросы двустороннего стратегического сотрудничества, а также последние события в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

В среду, 9 июня, Дендиас планирует посетить новые помещения посольства Греции в Абу-Даби.