Верхняя Пышма, Свердловская область, , 12:24 — REGNUM В Свердловской области пропала 78-летняя женщина из Пермского края. Она приехала в гости к своему сыну, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В окрестностях Верхней Пышмы идут поиски пенсионерки. Известно, что её сын оставил её одну дома, а когда вернулся, то калитка была открыта. Помня, что мать страдает провалами в памяти, он обратился в правоохранительные органы.

Пока поиски не увенчались успехом. Силовики не исключают, что пропавшая могла выйти на трассу и уехать. Поисковые мероприятия продолжаются.