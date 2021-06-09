Новочеркасск, Ростовская область, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области на ремонт закроют Донской императора Александра III казачий кадетский корпус, расположенный в Новочеркасске. В рамках реконструкции обновят существующие здания и построят новые корпуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«С 1 сентября кадеты корпуса продолжат обучение в других зданиях, расположенных в центре Новочеркасска. В ближайшее время состоится выезд в кадетский корпус межведомственной рабочей группы для корректировки технического задания на разработку проектно-сметной документации, которое сейчас проходит экспертизу», — уточнил директор департамента по делам казачества и казачьих учебных заведений Пётр Серов.

ИА REGNUM напоминает, что здания старейшего кадетского корпуса на Дону построены в 1960 году. Об их аварийном состоянии сообщили выпускники образовательного учреждения и общественники.

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