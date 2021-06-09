Сочи, Краснодарский край, , 12:22 — REGNUM Причиной стрельбы, в результате которой были убиты двое судебных приставов, стал конфликт при выселении жителей из многоквартирного дома. Об этом говорится в комментарии ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«9 июня 2021 года около 10 часов 35 минут в дежурную часть Отдела полиции по Адлерскому району, поступило сообщение о том, что на улице Просвещения во время выселения жителей из многоквартирного дома в ходе словесного конфликта с судебными приставами местный житель открыл стрельбу. Два пристава от полученных ранений скончались на месте», — говорится в сообщении ГУ МВД.

По подозрению в убийстве приставов полицейскими был задержан 60-летний местный житель. В настоящее время он доставлен в дежурную часть.