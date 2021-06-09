Ишимбай, Башкирия, , 12:23 — REGNUM Женщину обвинили в жестоком обращении со своим малолетним ребенком в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По версии следствия, с июля прошлого года по март текущего года 40-летняя фигурантка уголовного дела в г. Ишимбай не раз оставляла своего двухлетнего сына на долгое время одного в квартире и постоянно била его.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением.

Свою вину обвиняемая признала частично.

«В настоящее время ребенок помещен в дом ребенка, межрайонная прокуратура инициировала перед органом опеки вопрос об ограничении матери родительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы мировому судье для рассмотрения по существу.