Ишимбай, Башкирия, 9 июня 2021, 12:23 — REGNUM Женщину обвинили в жестоком обращении со своим малолетним ребенком в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
По версии следствия, с июля прошлого года по март текущего года 40-летняя фигурантка уголовного дела в г. Ишимбай не раз оставляла своего двухлетнего сына на долгое время одного в квартире и постоянно била его.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением.
Свою вину обвиняемая признала частично.
«В настоящее время ребенок помещен в дом ребенка, межрайонная прокуратура инициировала перед органом опеки вопрос об ограничении матери родительских прав», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного дела переданы мировому судье для рассмотрения по существу.