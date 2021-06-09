Амстердам, , 12:20 — REGNUM Следователи по делу о крушении MH17 отклонили показания двух свидетелей, которые заявили, что видели запуск ракеты со стороны населенного пункта Амвросиевка под Донецком. Об этом 9 июня заявил судья Хелейн Керстенс-Фокенс на слушаниях.

По его словам, в сентябре 2014 года Россия передала Совместной следственной группе двух беженце из Снежного, которые в настоящее время проживают в РФ. Оба свидетеля заявили, что видели запуск ракеты 17 июня 2014 года в 17:20 со стороны Амвросиевки, в которой находились военнослужащие Украины.

Следователи отклонили эти показания, так как самолет пропал с радаров слишком далеко от Амвросиевки. Следственная группа сослалась на ограниченный радиус действия ракеты «Бук».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СШУ утаивают важные снимки со спутника, которые могут прояснить дело о крушении рейса MH17.

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