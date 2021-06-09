Вашингтон, 9 июня 2021, 12:19 — REGNUM Суд постановил 8 июня восстановить в должности учителя физкультуры одной из школы американского штата Вирджиния, отстраненного из-за нежелания использовать гендерно правильные местоимения в адрес своих учеников, сообщает New York Post.
Отстранение Байрона «Таннера» Кросса от работы, после чего ему было запрещено появляться на школьной территории, произошло после того, как он заявил в мае на собрании государственных школ округа Лоудун, что не признает, что «биологический мальчик может быть девочкой и наоборот», сославшись на свою христианскую веру.
Преподаватель сослался на специальный выпуск передачи «60 минут», в котором были показаны подростки, которые вновь принимали свой биологический пол.
Согласно практике, против которой возражал Кросс, «преподаватели должны разрешать студентам-трансгендерам использовать выбранное ими имя и гендерные местоимения, которые отражают их гендерную идентичность, без каких-либо доказательств».
Кросс подал в суд, заявив, что отстранение его от работы нарушает его права в соответствии с Первой поправкой к Конституции США. Судья Джеймс Э. Плауман из 20-го судебного округа штата Вирджиния частично удовлетворила требования Кросса и раскритиковал школьный округ за отстранение от занятий преподавателя всего за три недели до конца учебного года.