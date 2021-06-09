Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Суд постановил 8 июня восстановить в должности учителя физкультуры одной из школы американского штата Вирджиния, отстраненного из-за нежелания использовать гендерно правильные местоимения в адрес своих учеников, сообщает New York Post.

Отстранение Байрона «Таннера» Кросса от работы, после чего ему было запрещено появляться на школьной территории, произошло после того, как он заявил в мае на собрании государственных школ округа Лоудун, что не признает, что «биологический мальчик может быть девочкой и наоборот», сославшись на свою христианскую веру.

«Меня зовут Таннер Кросс, и я говорю из любви к тем, кто страдает гендерной дисфорией», — заявил он на собрании, посвященном «Правам трансгендеров и гендерно-экспансивных студентов».

Преподаватель сослался на специальный выпуск передачи «60 минут», в котором были показаны подростки, которые вновь принимали свой биологический пол.

«Я люблю всех своих учеников, но я никогда не буду лгать им, несмотря на последствия», — сказал он.

«Я учитель, но в первую очередь служу Богу, и я не стану утверждать, что биологический мальчик может быть девочкой, и наоборот, потому что это противоречит моей религии», — добавил он.

Согласно практике, против которой возражал Кросс, «преподаватели должны разрешать студентам-трансгендерам использовать выбранное ими имя и гендерные местоимения, которые отражают их гендерную идентичность, без каких-либо доказательств».

Кросс подал в суд, заявив, что отстранение его от работы нарушает его права в соответствии с Первой поправкой к Конституции США. Судья Джеймс Э. Плауман из 20-го судебного округа штата Вирджиния частично удовлетворила требования Кросса и раскритиковал школьный округ за отстранение от занятий преподавателя всего за три недели до конца учебного года.