Ханты-Мансийск, , 12:19 — REGNUM В Югре медведи стали очень часто выходить к людям. Об этом сообщает паблик «Типичный нижневартовский краб» в сети Instagram.

«Сегодня мы изучили социальные сети и были просто в шоке от количества вышедших к югорчанам медведей», — отмечают администраторы паблика.

Медведи замечены у месторождения в Октябрьском районе. У посёлка городского типа Талинка медведи не пропускают водителей на бетонной дороге, пока те их не покормят.

На кладбище под Горноправдинском в Ханты-Мансийском районе заметили ещё одного косолапого сладкоежку, который таскал с могил конфеты и печенье. Замечены медведи у деревни Ярки и в Лангепасе.