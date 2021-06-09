Афины , , 12:22 — REGNUM Цифровая трансформация Греции стала необходимостью из-за пандемии. Об этом заявил министр цифрового управления Кирьякос Пьерракакис во время своего выступления на Пятом Греко-немецком экономическом форуме 8 июня.

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Цифровая трансформация в настоящее время является реальностью для Греции, подчеркнул министр, так как в свете пандемии отсутствие такой трансформации стало очевидно перезревшей проблемой, решать которую государство было вынуждено.

«В нашем случае и во всем мире это стало необходимостью, потому что государства, как и компании, должны были продолжать функционировать, и это должно было быть сделано хорошо», — подчеркнул Пьерракакис.

Министр цифрового управления отметил, что цифровизация государственного управления оставалась нерешенной проблемой в течение многих лет, что привело к запутанным бюрократическим процедурам и большим трудностям для граждан и предприятий, пользующихся государственными услугами. Однако за неполных два года правительству удалось создать цифровое здание государства с платформой gov. gr, к которому в настоящее время добавляется все больше и больше услуг, а бюрократические процедуры упрощаются. Цель, как объяснил Пьерракакис, состояла не в том, чтобы оцифровать существующие процессы, а в том, чтобы перепроектировать их и отменить любые услуги, которые перекрывались другими. С помощью данной цифровой платформы был сделан первый большой шаг к восстановлению доверия граждан к государству, подчеркнул министр.

«Конечно, это только начало, мы еще сильно отстаем, что отражается в тысячах небольших нерешенных вопросов, которые касаются того, что еще предстоит сделать в течение следующего периода», — подчеркнул министр.