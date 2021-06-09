Москва, , 12:20 — REGNUM Международное сотрудничество в вопросе изучения причин возникновения нового коронавируса нужно развивать, однако в то же время не нужно политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Об этом 9 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления на заседании международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

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«Я убежден, что нужно продолжать эту работу, но продолжать ее без политизации, потому что попытки политизировать ситуацию вокруг COVID-19 есть», — сказал глава МИД РФ.

Также он отметил, что такие попытки, по его мнению, являются отражением стремления ряда стран действовать с использованием методов недобросовестной конкуренции.

«Нужно развивать широкое транспарентное международное сотрудничество по продолжению изучения причин его возникновения», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен быть согласован при участии сопредседателей минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), однако в настоящее время необходимо сделать акцент не на этом.