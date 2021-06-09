Москва, , 12:18 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на будущих студентов первых курсов и техникумов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Единовременную выплату 10 тыс. рублей на подготовку к новому учебному году можно распространить на вчерашних школьников, зачисленных на первые курсы вузов и техникумов», — сказал Миронов.

По возрасту большинство из них всё ещё дети и не имеют ни возможностей, ни времени обеспечивать себя самостоятельно, а родителям новый учебный год обходится еще дороже, чем в школе, особенно если ради учебы надо переезжать в другой город, привел он аргументы.

Ранее президент РФ Владимир Путин распространил единовременную выплату на школьников перед началом нового учебного года на детей в возрасте шести лет, которые собираются пойти в школу.

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