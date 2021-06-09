Лондон, , 12:18 — REGNUM Власти Великобритании намерены запретить продажу галогенных ламп с сентября 2021 года. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Прекращение продажи галогенных ламп внутри страны, считают в правительстве, поможет сократить выбросы в атмосферу углекислого газа. Такое решение — вклад в более широкие усилия Лондона по борьбе с изменением климата.

Продажу флуоресцентных ламп власти хотят запретить в сентябре 2023 года, также в планах — запрет на продажу светильников, в которых лампу нельзя заменить. Населению предстоит перейти на более энергоэффективные светодиодные лампы, а это будет означать уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу на 1,26 млн тонн.

Ранее правительство Соединённого королевства объявило о планах прийти к нулевым выбросам к 2050 году.

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