Москва, , 12:14 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на усиление государственного контроля за оборотом оружия, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

Устанавливается, что медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием проводится медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения в отношении граждан РФ, впервые приобретающих оружие на основании лицензии, граждан, награжденных оружием, граждан, являющихся владельцами оружия (за исключением граждан РФ, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции), по месту их жительства (пребывания) и осуществляется за счет средств граждан.

Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование не реже одного раза в пять лет.

Медицинское освидетельствование включает в себя в том числе психиатрическое освидетельствование, химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, устанавливается правительством РФ.

Медицинские заключения формируются в форме электронных документов и передается в Росгвардию. Медицинская организация обязана проинформировать гражданина о результатах медицинского освидетельствования, о передаче информации об оформленных медицинских заключениях в Росгвардию, а также выдать гражданину по его просьбе выписку о результатах медицинского освидетельствования. Причем, как заверили в Госдуме, медицинская тайна будет сохранена — Росгвардия не будет знать медицинских подробностей.

В случае отсутствия по истечении двух месяцев информации об оформлении медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов по результатам внеочередного медицинского освидетельствования Росгвардия или ее территориальный орган аннулирует добровольно сданные или изъятые у гражданина лицензию на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия, разрешение на его хранение, хранение и ношение или хранение и использование и уведомляет гражданина о необходимости отчуждения добровольно сданного или изъятого у него оружия и патронов к нему в течение одного года со дня получения им этого уведомления, а также о средней оценочной стоимости услуг по хранению и принудительному отчуждению оружия и патронов к нему в случае отказа этого гражданина от совершения указанных действий.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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