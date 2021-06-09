Киев, , 12:16 — REGNUM Украина и США скоординировали свои позиции накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом 9 июня сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в комментарии «РБК-Украина».

По его словам, это также касается других встреч на высшем уровне, к примеру, саммита НАТО.

Сибига подчеркнул, что США поддерживают независимость и территориальную целостность Украины и будут исходить именно из этого обстоятельства.

«Вопрос относительно «беспокойств» Украины в связи с этими переговорами является некорректным», — добавил чиновник.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о «тяжёлых» переговорах в Германии, в ходе которых он обсудил завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» и «нормандский формат» переговоров по Донбассу.

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