Москва, 9 июня 2021, 12:30 — REGNUM В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».
В круглом столе принимают участие Модест Колеров, Ариф Асалыоглу, Олег Айрапетов, Михаил Демурин, Анатолий Кошкин, Владимир Павленко, Станислав Стремидловский и Станислав Тарасов.
Вопросы для обсуждения:
- Германия, Англия и Советский Союз в 1933—1941 годах и проблема начала Второй мировой войны.
- Кто вёл Гитлера к власти и как подводились итоги войны.
- Великая Отечественная война и общественное сознание в современной России.
- Апологетика японского милитаризма на примере историографии японо-советских отношений в годы Великой Отечественной войны и японо-советской войны 1945 года.
- Вторая мировая война в современной польской политике исторической памяти.
- Межвоенный период отношений России и Турции: Московский договор.
- Турция во Второй мировой войне. О чём умалчивает турецкая историография.
Приглашаем присоединиться к просмотру.