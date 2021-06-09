Москва, 9 июня, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».

Иван Шилов ИА REGNUM «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

В круглом столе принимают участие Модест Колеров, Ариф Асалыоглу, Олег Айрапетов, Михаил Демурин, Анатолий Кошкин, Владимир Павленко, Станислав Стремидловский и Станислав Тарасов.

Вопросы для обсуждения:

Германия, Англия и Советский Союз в 1933—1941 годах и проблема начала Второй мировой войны.

Кто вёл Гитлера к власти и как подводились итоги войны.

Великая Отечественная война и общественное сознание в современной России.

Апологетика японского милитаризма на примере историографии японо-советских отношений в годы Великой Отечественной войны и японо-советской войны 1945 года.

Вторая мировая война в современной польской политике исторической памяти.

Межвоенный период отношений России и Турции: Московский договор.

Турция во Второй мировой войне. О чём умалчивает турецкая историография.

Приглашаем присоединиться к просмотру.