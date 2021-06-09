Ярославль, , 12:13 — REGNUM В Ярославле не работают фонтаны на площадях Юности и Труда, а также на проспекте Ленина. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неработающий фонта на площади Труда

Многие ярославцы обращают внимание, что, несмотря на начавшееся лето, в городе не работает часть фонтанов, причем в разных частях города.

Незапущенный фонтан на площади Юности

«Ни один фонтан на улице Свободы, прежде улице фонтанов, не работает. Главный на площади Юности в этом году даже не заводили. Там уже все пересохло. Уже пески надвигаются на еще недавнее украшение площади — цветной музыкальный фонтан, сооруженный на средства, подаренные городу мэром Москвы Собяниным. На площади Труда фонтаны тоже стоят сухие, как лист. Их днища оккупировали голуби, им нравится там флиртовать»

«Сквер на проспекте Ленина за памятником Ленина фонтаны нерабочие! Прошу сообщить, когда заработают фонтаны в городе? Обещанные сроки прошли», — пишут ярославцы в социальных сетях.

Фонтан на проспекте Ленина

Дело в том, что городские власти обещали, что все 12 городских фонтанов заработают к 20 мая. Пока работают фонтаны на Стрелке, площади Челюскинцев и Демидовском сквере. Корреспондент ИА REGNUM утром 9 июня обнаружил немного воды в одной из чаш на площади Труда. Фонтан на площади Юности действительно выглядит неработающим. Между тем, в социальных сетях появляются комментарии от имени городских служб.

Вода едва льется в чашу фонтана

«Все фонтаны в рабочем режиме! С понедельника по среду — профилактические дни», — сообщили в единой диспетчерской службе Ярославля.

Что же все-таки случилось с ярославскими фонтанами? ИА REGNUM ждет ответа на запрос от пресс-службы мэрии Ярославля.

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