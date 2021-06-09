Вашингтон, 9 июня, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford представил гибридный пикап Ford Maverick 2022 модельного года для рынка США. Снимки новой модели распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Ford Гибридный пикап Ford Maverick 2022 модельного года

Габариты пикапа составляют 5072×1844×1745 мм. При этом длина грузовой площадки машины равна 1372 мм.

Силовой агрегат Ford Maverick состоит из бензинового 2,5-литрового мотора производительностью 164 л. с и электромотора на 95 л. с. При этом общая производительность силовой установки равна 194 л. с. Аккумулятор для электродвигателя расположен под пассажирским сиденьем. С таким агрегатом новый Maverick может буксировать груз весом 907 кг.

В моторной линейке авто есть также двухлитровый турбированный двигатель производительностью 254 л. с. Он сочетается с восьмискоростным «автоматом». С таким мотором автомобиль может буксировать груз весом 1814 кг.

Стоимость нового автомобиля в базовой комплектации составляет 19 995 долларов (около 1,5 млн рублей).

Ранее аукционный дом Mecum в США продал редкий суперкар — Ford GT MK II 2020 года выпуска. Тираж модели равен 45 единицам. Продавец получил за своё авто 1,87 млн долларов (около 137,46 млн рублей).

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