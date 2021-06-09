Самара, , 12:18 — REGNUM Ливни и грозы со шквалистым ветром ожидаются в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 10 июня в области ожидается дождь, а днем в некоторых районах может пройти ливень и гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Столбик термометра может подняться до 27 °C.

Отмечается, что 11 и 12 июня в регионе также ожидается гроза с дождем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 8 июня в Самарской области был побит рекорд 1985 года по количеству осадков.