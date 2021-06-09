Рязань, 9 июня 2021, 12:14 — REGNUM Свыше 2,6 млн рублей получит Рязанская область на организацию горячего питания для учащихся начальной школы. Об этом 9 июня сообщили в правительстве региона.
Распоряжение о выделении субсидии подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства предоставляются в рамках софинансирования расходных обязательств при реализации государственной программы по бесплатному горячему питанию школьников, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Рязанская область получит 2,657 млн рублей.
Кроме Рязанской области субсидии получат ещё девять субъектов, всего на реализацию программы направят 127,8 млн рублей.