Москва, , 12:11 — REGNUM Защитники сборной России по футболу Фёдор Кудряшов и Илья Самошников тренируются по индивидуальной программе. Об этом 9 июня сообщает ТАСС.

Сборная России 9 июня проводит тренировку на базе в подмосковном Новогорске, а 10 июня сборная отправится в Санкт-Петербург на матчи чемпионата Европы.

Кудряшов получил повреждение перед товарищеским матчем со сборной Болгарии. У него выявлено повреждение икроножной мышцы бедра

Самошников из-за травмы пропустил товарищеские матчи с Польшей и Болгарией.

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