Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM В Свердловской области дали советы родителям, чьи дети водят электросамокаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

В областном правительстве провели специальное совещание, посвящённое езде на самокатах, с участием представителей ГИБДД. Там сформировали рекомендации для родителей.

Детям нужно объяснить, чтобы они не слушали музыку и не пользовались мобильным телефоном во время вождения. Кроме того, власти посоветовали «обговорить с ребенком предельную скорость для передвижения, научить ребенка сохранять безопасную дистанцию». Всё это поможет избежать столкновений и облегчит жизнь всем участникам движения.

В Свердловской области в дальнейшем планируют «модернизировать» пешеходные переходы, добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГИБДД массово оштрафовала водителей электросамокатов с большой мощностью двигателя. Рейды прошли в Екатеринбурге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге поймали 350 «самокатчиков» и велосипедистов на нарушениях