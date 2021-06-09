Улан-Удэ, , 12:10 — REGNUM В результате взрыва на угольном разрезе в Бурятии погибли пять человек. Об этом 9 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«На Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии произошел взрыв, пострадали, по предварительной информации, пять человек», — сказал он.

Также указывается, что информацию о взрыве подтвердили в ГУ МЧС РФ по региону.

«Пострадали четыре человека, один человек находится в тяжелом состоянии. Все доставлены в Мухоршибирскую ЦРБ», — отметили в региональном МЧС, уточнив, что в настоящее время ведется установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что трое горняков, оказавшиеся в ловушке после обрушения крыши угольной шахты в восточно-китайской провинции Шаньдун, найдены мертвыми.