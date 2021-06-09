Владивосток, , 12:08 — REGNUM В День России во Владивостоке пройдёт большой спортивный праздник — для любителей футбола откроют фан-зону Евро-2020 — чемпионата Европы по футболу УЕФА, перенесенного на год из-за эпидемии, но сохранившего свое название, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Читайте также: В Хабаровском крае День России отметят национальным фестивалем

В честь чемпионата Европы футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) — обладатель Кубка чемпионов России по футболу — организовал масштабное путешествие главного футбольного трофея страны.

Владивосток станет первым городом, который примет турне Кубка чемпионов российской премьер-лиги, который пройдет в шести крупнейших городах страны — от Тихого океана до Балтики. В каждом городе кубок будет гостить только один день.

12 июня на событийной площадке пятой набережной в водноспортивном центре ЦСКА начнет свою работу фан-зона Евро-2020. Вход свободный.

«Любители футбола смогут увидеть Кубок чемпионов России во Владивостоке. Легендарный нападающий сине-бело-голубых Дмитрий Радченко представит новый трофей «Зенита» и проведет автограф-сессию для болельщиков. Также в рамках спортивного праздника состоятся интерактивная программа и розыгрыш сувениров от ФК «Зенит» и партнеров», — сообщили в спортивном ведомстве.

При этом фан-зона будет доступна и дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в селе Троицкое в Нанайском районе Хабаровского края пройдет национальный фестиваль полынного супа «Соакта чолони». Участие в празднике примут любительские фольклорные коллективы и ансамбли народной песни, музыки, танца, солисты-исполнители Нанайского, Хабаровского, Комсомольского районов и Хабаровска.