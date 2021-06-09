Приштина, , 17:04 — REGNUM Правительство Косово 8 июня одобрило заключение соглашения о финансировании «Срочного проекта Косово по COVID-19» между Косово и Международной ассоциации по развитию.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, соглашение покрывает сумму 15 миллионов евро. Целью этого проекта является поддержка системы здравоохранения республики, а также финансирование доставки и распределения вакцины от COVID-19.

Сообщается, что 8 июня в Косово был впервые зафиксирован случай заражения африканским штаммом коронавируса.

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