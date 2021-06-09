Тбилиси, , 12:09 — REGNUM В Грузии с 9 июня отменён запрет на проведение торжественных церемоний при регистрации брака. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития государственных сервисов.

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Сообщается, что работу возобновили все дворцы бракосочетания в стране. Церемонии разрешается проводить в пространствах для регистрации брака, а также воспользоваться выездным сервисом.

При бракосочетании действуют ряд ограничений. Подать заявку можно только через специальный сайт. На церемонии разрешено присутствие не более десяти человек, все должны быть в защитных масках.

В стране продолжает действовать запрет на проведение больших банкетов.

Напомним, проведение торжественных церемоний бракосочетания в Грузии было временно запрещено с сентября 2020 в рамках мер профилактики пандемии. На этот период при заключении браков жених и невеста расписывались в присутствии двух свидетелей.

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