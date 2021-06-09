Джакарта, , 12:07 — REGNUM Правительство Джакарты пытается ускорить внедрение вакцины AstraZeneca, поскольку к концу июня 2021 года истечет срок хранения около 400 000 доз вакцины, сообщает CNN Indonesia.

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Власти намерены оптимизировать все ресурсы, чтобы можно было реализовать программу вакцинации с использованием вакцины AstraZeneca.

Министерство здравоохранения Индонезии ранее заявляло, что существует около 400 000 доз вакцины AstraZeneca, срок действия которых истечет в конце июня 2021 года. Эта партия вакцины поступила в Индонезию в апреле.

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