Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Президент США Джозеф Байден 8 июня расширил сферу применения акта о заморозке собственности персон, чья деятельность угрожает усилиям по стабилизации Западных Балкан. Теперь США будут замораживать собственность причастных к коррупции политиков из стран бывшей Югославии и Албании.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Байден назвал коррупцию причиной срыва работы соглашений и властных институтов региона, угрозой национальной безопасности и внешней политике США.

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Посол США в Тиране Юри Ким на своей странице в социальной сети Twitter назвала борьбу с коррупцией фундаментальным интересом национальной безопасности США. Напомним, ранее первый президент Албании Сали Бериша был объявлен США персоной нон-грата.

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