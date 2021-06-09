Москва, , 12:06 — REGNUM На отпуск в 2021 году жители России планируют потратить в среднем 53 тысячи 325 рублей, приводит данные исследовательский холдинг «Ромир».

Около трети (32%) опрошенных заявили, что готовы выделить от 20 до 40 тыс. рублей из расчёта на одного человека, 29% респондентов — от 40 до 60 тыс. рублей.

Более скромные траты на отпускной период от 10 до 20 тыс. рублей назвали 12%. Значительные суммы 60−80 тыс. рублей рассчитывают потратить 11%, от 80 до 100 и свыше 100 тыс. рублей — по 8%.

Опрос проведен в мае 2021 года среди 1500 граждан РФ старше 18 во всех федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, нет планов на отпуск в 2021 году у большинства жителей России.

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