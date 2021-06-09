Лима, , 12:05 — REGNUM Кандидат от леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильо лидирует на выборах президента республики после подсчёта 99,28% голосов избирателей. Об этом 9 июня передает телеканал TeleSUR.

Отмечается, что он на 0,51% опережает свою соперницу Кейко Фухимори, представляющую правую партию «Народная сила».

За Кастильо проголосовали 8 719 076 избирателей (50,25%), за Фухимори — 8 631 303 (49,74%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционный кандидат в президенты Перу Кейко Фухимори заявила о нарушениях в ходе голосования.

Однако национальная избирательная коллегия Перу опровергла информацию о том, что зафиксированные в ходе второго тура президентских выборов отдельные нарушения могли повлиять на результат голосования.

Читайте также: Избирком Перу опроверг слухи о мошенничестве на президентских выборах