Анкара, , 12:11 — REGNUM В Турции за сутки выявили 6609 новых случаев заражения коронавирусом, еще 557 человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 8 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения в стране с начала пандемии увеличилось до 5 300 236, смертельных случаев — до 48 341.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 300 236 человек, общее количество выздоровевших пациентов составило 6 609, уровень пневмонии у пациентов сохранилось на отметке 2,7%, а число тяжелобольных снизилось до 1044 человек.