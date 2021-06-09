Москва, , 12:04 — REGNUM Вашингтон скрывает факты, которые имеют большую важность по делу о крушении на Украине Boeing «Малайзийских авиалиний» в 2014 году. Об этом 9 июня на форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Он пояснил, что речь идёт о спутниковых снимках июля 2014 года.

«Они до сих пор упрямо, категорически отказываются предоставлять спутниковые снимки, которые были сделаны в июле 2014, когда произошла катастрофа с малайзийским Boeing», — подчеркнул Лавров.

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«То есть колоссальной важности факты утаиваются», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию Boeing был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. В настоящее время в особо охраняемом судебном комплексе «Схипхол» под Амстердамом проходит первая часть разбирательства дела о крушении лайнера по существу.

Напомним, в 2020 году судебный следователь направил американским властям просьбу предоставить изображения со спутника, которые, предположительно, имелись в их распоряжении и якобы подтверждали запуск ракеты из ЗРК «Бук» недалеко от населённого пункта Снежное в день крушения лайнера. Однако США отказались удовлетворить данный запрос. После этого им повторно был направлен аналогичный запрос, на который американские власти вновь ответили отказом.

В настоящее время суд в Нидерландах отказался от дальнейших попыток получить от властей США спутниковые снимки, имеющие отношение к катастрофе самолёта «Малайзийских авиалиний».

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