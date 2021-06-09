Флоренция, Италия, , 12:04 — REGNUM Нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Душан Влахович может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом 9 июня сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что «Атлетико» ищет нового форварда, и приоритетным вариантом клуба является Лаутаро Мартинес из «Интера». В случае если трансфер не удастся, руководство клуба рассматривает вариант с покупкой Влаховича.

В сезоне 2020/21 Серии А Влахович забил 21 гол в 37 матчах и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский игрок выступает за «Фиорентину» с 2018 года.