Сеул, , 12:05 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 714 384 человека. Об этом 9 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 9 июня в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 9 202 346 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 17,9%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 6 313 589 человек, а препаратом Pfizer — 2 888 757 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 24 750 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 325 259 человек.

Между тем за последние два дня (7 — 8 июня) в стране было зарегистрировано 3795 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 38 242 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на 14 человек, до 222 человек.