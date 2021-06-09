Пермь, , 12:03 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил региональному Госжилнадзору до конца августа 2021 года разобраться в справедливости и законности начисления жителям платы за отопление и горячее водоснабжение за 2020/2021 отопительный сезон. При необходимости будет сделан перерасчет, сообщает Телеграм-канал «Пермский край».

Поручение дано в ответ на многочисленные жалобы населения по поводу значительных сумм в квитанциях за услуги ЖКХ. В Госжилнадзоре региона отметили, что и ранее тщательно проверяли факты выставления жителям завышенной платы за отопление. «Во всех случаях выявления нарушений выдаются предписания об их устранении», — подчеркнули в инспекции.

С начала 2021 года жителям края в результате перерасчета возвратили 19 млн 645 тыс. рублей, переплаченных за услуги ЖКХ, в том числе более 13,5 млн рублей — за отопление, более 1,9 млн рублей — за горячее водоснабжение.

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