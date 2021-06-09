Сочи, Краснодарский край, , 12:03 — REGNUM Во время перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов. Об этом 9 июня сообщил источник в экстренных службах региона.

«Двое (судебных) приставов убиты», — приводит его слова ТАСС.

Также источник пояснил, что это произошло в ходе перестрелки и добавил, что некоторые участники этого инцидента были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ заявили, что чрезмерная загруженность и низкая эффективность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не позволяет эффективно применять ее механизмы для исполнения решений по хозяйственным спорам и гражданским искам.